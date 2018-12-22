總結：假如勒邦占士拍安東尼戴維斯...

周六(22號)NBA常規賽巨星大戰，勒邦占士帶領的湖人主場以112比104擊敗有安東尼戴維斯壓陣的塘鵝。兩大巨星近日成為話題人物，盛傳被湖人列為交易「頭號目標」的安東尼戴維斯，賽前獲「大帝」公開招募，勒邦占士表明希望2020年可以投入自由身市場的安東尼戴維斯加盟湖人，言論引來塘鵝主帥真特利不滿：「這是明顯的非法斟介，如果這番說話是由球隊經理作出，肯定會被罰非法斟介！簡直是廢話，為什麼球員作出這樣的言論就沒有問題？」



勒邦占士今場用表現展示「吸引入」，而安東尼戴維斯亦有行動證明「大帝」有眼光。勒邦占士全場攻入22分，另外交出12個籃板及14次助攻，成功食出「大三元」，是湖人贏波最大功臣；至於安東尼戴維斯亦交出「超級雙雙」的30分及20籃板，演出同樣精彩。假如兩大天王真的能夠攜手合作，「紫金王朝」有望再次降臨。



最新賽果(左方主場)

帝王 102:99 灰熊

拓荒者 90:120 爵士

馬刺 124:98 木狼

公牛 90:80 魔術

塞爾特人 107:120 公鹿

紐約人 107:114 鷹隊

籃網 106:114 溜馬

速龍 126:110 騎士

黃蜂 98:86 活塞

湖人 112:104 塘鵝



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