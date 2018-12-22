【東體爭議】利物浦做聖誕一哥都冇用

利物浦擊敗狼隊之後，確定以榜首身份過聖誕，但對紅軍來講，未必係好預兆，因為自從英超成立以來，利物浦歷來3次獲「聖誕冠軍」，最後都同英超錦標擦身而過。



利物浦曾於1996/97、2008/09、2013/14球季做「聖誕一哥」，但最後冠軍卻分別屬於曼聯及曼城。「代表作」必定係2013/14球季季尾對車路士，謝拉特跣腳連累球隊輸波，最後連冠軍都畀埋曼城。



最嚇人係過去10季英超「聖誕一哥」，只有2季贏唔到冠軍，而且都係利物浦，同埋紅軍3次做聖誕冠軍，但都失諸交臂，呢個「紀錄」亦係各隊之冠。



無可否認，利物浦今季表現比以前穩定，但面對爭標勁敵，並冇優勢，首循環聯賽對車路士、曼城、阿仙奴都贏唔到，能否帶到尾，實屬疑問。



利物浦今季英超最關鍵一戰，必定係下月4日號凌晨作客曼城，如果今場可以全取3分，或者有望打破宿命，否則又要無限Loop「黑色聖誕」。



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