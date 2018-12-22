【精英賽】生死戰贏漢華　林大輝打出火！

「2018-19NIKE全港學界精英籃球比賽」周六（22日）假小西灣體育館進行次階段第二日賽事。林大輝中學男女子籃球隊命途各異：男籃憑張峰碩攻入全場最高14分，以46比35擊敗漢華中學。相反，女籃禁區則被裘錦秋中學（葵涌）的劉倩婷攻陷，終場以24比36落敗。



男子組「死亡 X組」今日繼續有大戰上演。周五僅負寶覺中學的漢華中學，今仗必須擊敗林大輝中學，才有機會爭取出線。對兩校來說今天都是關鍵賽事，一開賽兩隊都十分手緊，比賽進行至3分鐘，才由林大輝的文澤希為大戰揭開序幕。首節林大輝一度領先8分，但次節漢華有霍曉賢連入8分，追至14:14平手，但林大輝有陳仲顯的三分球及時止血，半場林大輝僅領先22:19。



換邊後戰況更加激烈，火藥味亦愈來愈濃。雖然漢華有邱家樂多次在籃底嘗試搶分，但林大輝隊長張峰碩多次力敵，雙方身體碰撞不少，在第4節二人更發生小衝突。林大輝眾員在最後一節穩住情緒，冷靜處理多個罰球，終場在張峰碩和李子東得分上雙，以46:35擊敗漢華，明天將與寶覺爭奪X組首名出線的席位，漢華則以小組兩戰全敗於第二階段出局。



賽賽後林大輝隊長張峰碩認為，球隊能取勝是因為能調整好心態：「對手打得急躁對球隊其實有影響，他們經常向球證投訴，令我們自己進攻亦急了，但教練叫我們不用理會，才令我們及時調整好。」在明天賽事將要硬撼寶覺，他期望球隊可以繼續贏波：「2年前我們用挑戰心態去打每一場，但今年希望可以每一場都贏波，以全勝姿態出線，因為我們的目標是打入4強。」



另外兩支學界勁旅，身處Y組的拔萃男書院和Z組的英華書院，今日分別出戰第二階段的第二場賽事，兩隊分別擊敗嗇色園主辦可藝中學和沙田崇真中學，以小組全勝姿態率先打入8強。而W組明天則會上演激戰，由裘錦秋中學（葵涌）迎戰港青基信書院，爭取小組首名出線資格。



女子組方面，裘錦秋與林大輝同門相遇。兩隊皆由「占士」陳翊麟執教，今仗他繼續領軍裘錦秋，而林大輝則由李嘉耀帶領。裘錦秋主力何佩盈昨日因腸胃不適僅出場兩節，此戰明顯仍未回復狀態，得分重點因而轉移到中鋒劉倩婷身上。首節她便搶下3個進攻籃板，轟入9分，助球隊領先11比6。下半場裘錦秋先有張芷嵐底角「Long 2」命中，再有劉倩婷接連衝擊籃底搏得「And 1」，打出一波9比2攻勢，終場以36比24擊敗林大輝。何佩盈今仗僅得1分，賽後對自己未能幫助球隊感到遺憾：「特別是昨日對漢華，原本都覺得有機會贏，但我打得不好導致輸球，今天表現依然很差......」今仗裘錦秋外線手感低迷，21射僅1中，她指若球隊晉級八強，必須改善外投方有力競爭四強席位。



另一場女子組賽事，則由沙田崇真中學迎戰何明華會督銀禧中學。銀禧雖有譚鈞怡攻入全隊最高15分，仍不敵沙田崇真戴芷渝、莫欣叡和葉綺蕾合轟50分，終場以38比62慘遭淘汰，止步12強。周日（23日）沙田崇真將硬撼上屆精英賽亞軍中華基督教青年會中學，競逐首名出線資格。



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh