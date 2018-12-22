【賽程落齊】曼聯新旅程　祝蘇斯克查好運

2018年12月22日 16:18
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    其他歐洲主流聯賽歇冬，但英超就睬你都傻，照踢都嫌未夠刺激，仲要大開快車！英超聖誕、新年快車，係每季英超非常關鍵嘅時間，對爭標或護級球隊都至關重要。當然大家都比較留意爭標組啦，本季大熟大勇嘅利物浦，目前做緊聯賽榜一哥，但於快車期間就迎來Big Six之中最難踢嘅賽程，擊敗狼隊後，稍後時間接連要大戰阿仙奴同最大對手曼城；雙反剛啱換領隊嘅曼聯，快車時就易踢得多，唔知看守領隊蘇斯克查，會唔會為紅魔帶來小陽春呢？

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    利物浦先於歐聯殺入16強，之後再擊倒死敵曼聯，氣勢一時無倆，繼續壓住曼城做一哥。但呢個一哥位唔係易坐，因為紅軍面臨地獄賽程，贏狼隊後對紐卡素雖較易應付，但跟手先於晏菲路鬥阿仙奴、再作客曼城，利物浦首循環對兵工廠同藍月亮都贏唔到，其中鬥曼城仲要作客，利物浦要保住聯賽不敗身極有難度。

    曼聯辭退莫連奴，搵嚟歐聯功勳射手蘇斯克查領軍，於「新帥效應」下紅魔應可止跌回升。紅魔鬼現時僅排第六，同第四合車路士相差11分，要後上取來季歐聯資格唔係易事，好彩球隊於聖誕、新年快車遇到筍賽程，對手分別只係卡迪夫城、哈特斯菲爾德、般尼茅夫同紐卡素，得般茅稍為難踢，但紅魔有主場之利，堅係全取12分不是夢呀！

    英超聖誕快車賽程（前者主場）
    22/12
    周六晚8:30
    阿仙奴 Vs 般尼

    周六晚11:00
    般尼茅夫 Vs 白禮頓
    車路士 Vs 李斯特城
    哈特斯菲爾德 Vs 修咸頓
    曼城 Vs 水晶宮
    紐卡素 Vs 富咸
    韋斯咸 Vs 屈福特

    23/12
    周日凌晨1:30
    卡迪夫城 Vs 曼聯

    24/12
    周一凌晨零時
    愛華頓 Vs 熱刺

    26/12
    周三晚8:30
    富咸 Vs 狼隊

    周三晚11:00
    般尼 Vs 愛華頓
    水晶宮 Vs 卡迪夫城
    李斯特城 Vs 曼城
    利物浦 Vs 紐卡素
    曼聯 Vs 哈特斯菲爾德
    熱刺 Vs 般尼茅夫

    27/12
    周四凌晨1:15
    白禮頓 Vs 阿仙奴

    周四凌晨3:30
    屈福特 Vs 車路士

    28/12
    周五凌晨3:45
    修咸頓 Vs 韋斯咸

    29/12
    周六晚11:00
    白禮頓 Vs 愛華頓
    富咸 Vs 哈特斯菲爾德
    李斯特城 Vs 卡迪夫城
    熱刺 Vs 狼隊
    屈福特 Vs 紐卡素

    30/12
    周日凌晨1:30
    利物浦 Vs 阿仙奴
    周日晚8:00
    水晶宮 Vs 車路士
    般尼 Vs 韋斯咸
    修咸頓 Vs 曼城

    31/12
    周一凌晨0:30
    曼聯 Vs 般尼茅夫

    1/1
    周二晚8:30
    愛華頓 Vs 李斯特城

    周二晚11:00
    阿仙奴 Vs 富咸

    2/1
    周三凌晨1:30
    卡迪夫城 Vs 熱刺

    3/1
    周四凌晨3:45
    般尼茅夫 Vs 屈福特
    車路士 Vs 修咸頓
    哈特斯菲爾德 Vs 般尼
    韋斯咸 Vs 白禮頓
    狼隊 Vs 水晶宮
    紐卡素 Vs 曼聯

    3/1
    周五凌晨4:00
    曼城 Vs 利物浦

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