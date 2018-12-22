【有片】祖雲達斯簽36億肥約　買硬普巴

保羅普巴事先張揚重返祖雲達斯，祖記宣布同球衣贊助商Adidas續約8年之後，宣傳片亦出街，最大亮點係片中竟然出現曼聯中場保羅普巴，莫非祖記獲得肥約之後，會順勢出手回購呢位法國球星？



宣傳片之中，剪輯祖雲達斯比賽等片段，C朗、保羅戴巴拿、基亞連尼等主力都粉墨發場。不過最大亮點係出現保羅普巴身影，就係佢入波後，跳「Dab」舞慶祝動作，可能祖記真係想將保羅普巴加入未來藍圖。



保羅普巴喺曼聯發展唔順利，亦早有回巢想法，雙方可望一拍即合。



祖記現時同Adidas嘅贊助合約，每年2000萬鎊，但C朗加盟後，市場價值大增，Adidas為保住江山，決定新約加碼，每年贊助費增加超過一倍，達到4600萬鎊，8年總值3.68億鎊(約36億港元)，祖記有大把資金收購保羅普巴。



最重要係如果祖記擁有C朗同保羅普巴助陣，球會商業價值又會上升，到時又可以吸引巨額贊助合約，財源滾滾來。



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