【拿仁紅心】冷靜啦利迷　利物浦未捧盃！

快車首輪作客屠狼，利物浦又贏一場，夠分做聖誕一哥，呢個佳節利迷飲得杯落。不過開心還開心，各位請自行調節高亢情緒，切勿以為愛隊已黃袍加身。紅軍要打破宿命首奪英超冠軍，十劃最多只有五撇；仲有廿輪領先得嗰四分（曼城今輪贏水晶宮的話，得番一分），優勢同香港啲納米樓一樣：細到幾乎唔存在。



毫無疑問，利物浦本季的確似樣。18輪英超15勝3和保持不敗積48分，對比上季同階段嘅34分，足足多14分。上季古埃及文明在陣鋒芒畢露，18輪聯賽過後入38球，但都比本季少1球；後防方面失20球，今季就大幅減少到7球，保持清白之身嘅場次，就由8場增至11場，反映紅軍「鋒力少增、防守大躍進」，具備爭標實力。



成為聖誕冠軍屬奪標吉兆，過去十季聖誕王者，八季都成功捧盃，當中兩次例外都來自利物浦。紅軍一向係「海鮮足球」代言人，本季無疑有大改善，但變數仍多。於聖誕快車賽期，後防已成重災區；試想像未來半年，於多線發展下輪到鋒線變災場，後果就不堪設想。唔好話傷幾件，就係將沙拿換成史杜列治，已夠高普傷腦筋、球迷食救心。另外華基爾雲迪積克係神，但佢長期打足，好話唔好聽一冧檔就大鑊。



另外，利物浦嘅最大對手叫曼城。無疑球季漫長每隊都應有起伏，但應用於曼城身上似乎並不合適。自哥迪奧拿執教以來，藍月亮有超班之勢，上季以100分奪冠，足足贏曼聯19分，本季都只係輸過1場。曼城人腳、板櫈深度本已優於利物浦，現更有阿古路、奇雲迪布尼復出，曼城跌Watt成數遠低於紅軍。對利物浦唯一有利的，就係藍月亮極可能於歐聯走得更遠，去到較後時間，或會因分心而導致英超失分。



寫咁大段嘢，都係用嚟自省。拿仁同全球紅軍鐵粉一樣，對聯賽冠軍望穿秋水，就算係歐聯獎盃都冇得比。紅軍真能如願當然好，但若再一次失諸交臂，利迷只有希望愈大失望愈大。但其實利粉依家已信心十足、又或者1月4號擊敗曼城就覺得坐定粒六，最多到五月唔想出街、又或者畀人笑到面黃；拿仁最驚係紅軍球員感受巨大壓力，因而影響表現。



高普話曼城最大對手，就係曼城本身，其實利物浦亦一樣。紅軍現時最重要嘅，就係保持初心、維持低調，同心協力打好每場賽事，下月頭要作客曼城？下場贏完紐卡素先算啦！



●麥馬拿仁



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A