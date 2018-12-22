【曼聯蘇Time】竟是武林高手兼利物浦球迷？

萬眾期待，香港周日(23日)凌晨1時30分，蘇斯克查將會率領曼聯作客卡迪夫城，蘇B執教紅魔鬼「地標戰」開波之前，一齊先重溫呢位「娃娃臉」殺手嘅有趣往事。



1.蘇斯克查2014年被卡迪夫城炒魷後，一度冇波教，於是迷上玩電子遊戲「Football Manager」，苦練教波技巧。



佢話教波同打機最大分別係人際關係：「現實世界教波，你需要了解球員，面對同佢哋有關嘅問題，例如球員嘅小朋友會病，老婆會走佬，經理人值唔值得信任，輸波後應該點同傳媒解釋，打機就冇呢類問題。」



2.雖然蘇斯克查生得一副「娃娃臉」，但其實係武林高手，自細已經學習摔跤，如果比賽「開片」，相信冇乜人係佢對手。



3.兩年之前，曾經有外國傳媒踢爆，蘇斯克查童年時係利物浦球迷，佢被問到呢個問題時，並冇承認，但亦冇否認。



4.蘇斯克查同老婆Silje育有3個朋友，值得一提原來Silje以前都係1位女子足球員，曾經同蘇斯克查一齊練波。



5.蘇斯克查自爆1998年，熱刺提出以550萬鎊收購佢，原來係經理人背後搞鬼，要佢轉會，但費格遜打電話叫佢留隊，蘇B即拒絕經理人建議，選擇留效，1年之後佢補時入波幫曼聯捧歐聯冠軍。



6.蘇斯克查口直心快，曾經當面問當年加盟曼聯嘅里奧費迪南值唔值3000萬鎊，搞到里奧呆咗。



7.曼聯喺2008年8月為蘇斯克查舉行告別賽對愛斯賓奴，有近69000人入場，成為英國史上入座人數第2多嘅告別賽。



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