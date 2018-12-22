【東網直播】漢諾威杜塞護級大混戰

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德甲早輪時間東網直播，送上護級大戰漢諾威主場對杜塞爾多夫，兩軍實力有限但近況都唔錯，尤其杜塞爾多夫啱啱爆大冷贏咗一哥多蒙特，今場必定心雄搶攻，遇上擁有不同類型前鋒，近期不斷試人求變嘅漢諾威唔會係悶戰，推介中位數2.5球大盤。



（on.cc東網周六晚10時30分直播）



漢諾威雖然係弱旅，但前線選擇甚多，除咗常用主力射手富克洛，仲有原口元氣、波比活特、韋丹特同比布等不同類型前鋒可供選擇，佢哋上輪作客弗賴堡亦全力搶攻，最終和波班球員都表示失望，可見現時有Heart又有態，主場必定以3分為目標。杜塞爾多夫狀態更勇，上輪爆冷贏多蒙特之餘，表現更獲得一致好評，認為佢哋攞呢3分絕對值得，中場盧克巴基奧近期彈起，今晚挾兩連勝強勢遇弱唔會縮，預期入波唔會少。



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