【賽後解碼】一張圖睇晒　奧燒驚人創造力

阿仙奴於聖誕、新年快車第一站，主場迎戰般尼，憑奧巴美揚梅開二度，有驚無險贏3:1全取3分。德國世盃冠軍成員奧斯爾，近期被領隊艾美利公開插唔夠硬淨，今場復任正選大打爭氣波，3個入球都關佢事，球隊先開紀錄嘅一球，奧燒於人叢中斬個靚波落盲眼位，佢出腳一刻，接應嘅哥拉辛拿斯甚至仲未進入電視畫面，奧斯爾「神」起上嚟，堅係好似漫畫人物咁，睇到三秒後嘅球場世界！



奧斯爾今仗戴起隊長臂章，就因為佢創造力驚人，造就奧巴美揚入波。當時佢於禁區右路攞到波，推去禁區頂面對重重圍困，佢起左腳落晒西斬落左邊底線，左翼衞哥拉辛拿斯及時趕到傳中，奧巴美揚即時射入。



換邊後主隊打反攻，拿卡錫迪撇右，皮球傳送軌跡本身撞正奧斯爾，但佢及時跳起，個波先畀到奧巴美揚攻入第二球。般尼之後憑艾殊利班尼斯於混戰追番粒，不過於補時階段，一向去到完場前冇乜氣嘅奧燒，仍然夠力引球殺入禁區起腳埋門，個波省到敵衞溜橫，益晒伊禾比射入，阿仙奴贏3:1完場。



奧斯爾一向極有級數，今仗對弱旅表現出色，其實並不意外。奧燒在陣中必有貢獻，但若阿仙奴打硬仗時候，領隊艾美利或者又再次收起呢名好波之人，睇嚟奧燒好難去返以往嘅必然正選地位。



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