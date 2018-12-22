慈善球王又有善舉　美斯再出手4萬人受惠

阿根廷球王美斯成立嘅美斯基金會，主要係慈善用途，早前有報道佢向聯合國兒童基金會捐款過百萬港元後，西班牙傳媒報道，過去一年美斯基金會向阿根廷國內兒童及青少年，捐款10萬歐元(約89萬港元)，用來購買衞生用品及衣服裝備，受惠人數多達4萬人。



據報，該計劃是用美斯基金會捐款購買衞生用品包裹，另加衣服裝備，主要目的為加強地方衞生服務，用來接濟國內一些生活在衞生環境惡劣嘅兒童及青少年，減少患病機會，造福社群。



美斯過去8年一直擔任聯合國兒童基金會大使，在世界各地為慈善項目牽頭發起捐款，佢自己亦係捐款人，2016年與阿富汗小童「膠袋美斯」見面並送上真球衣，不過最近有消息稱該阿富汗小童因逃難遺失球衣，未知美斯幾時再出手打救？



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