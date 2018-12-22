銀牌4強　火力全開！傑志激鬥東方龍獅

周日（23日）下午4時旺角大球場上演「高級組銀牌賽」4強大戰，傑志與東方龍獅力爭決賽席位，兩軍為備戰今場對決，日前訓練均加插練射12碼環節，雙方主帥均異口同聲表示，「一場過」的盃賽有別於聯賽或早前菁英盃分組賽，比賽中隨時出現不少變數，提醒球員要打醒十二分精神應戰！



傑志近期錄得兩連捷，上仗「菁英盃」更有養傷多時的中堅艾里奧復出，另外除上場停賽的李毅凱外，上周獲安排休息的中場華杜斯亦會復出。主教練朱志光認為，淘汰賽變數較大，對球員狀態及臨場應變能力要求更高：「始終係一場過嘅盃賽，對手無論領先或落後都會踢得好放，毫無保留咁去踢，所以球員臨場表現好關鍵。球隊傷兵情況一直有改善，但都擔心佢哋比賽狀態未夠，所以都盡可能畀時間佢哋重拾比賽感覺。」



接連於聯賽及菁英盃落敗的東方龍獅，雖有守將井川祐輔大腿受傷缺陣，但其拍檔基頓有望趕及復出，或夥拍串演中堅的迪高鎮守中路，上仗倦勤的洛迪古斯亦可披甲。東方近4仗不勝，主教練陳婉婷強調只會集中應付眼前一仗，不會想太多負面事情︰「現階段唔係去諗近期嘅成績，唔係去諗有邊個受傷，今日贏咗就入決賽，球隊上下呢個禮拜都係諗點去贏波。」



今場為「高級組銀牌賽」4強戰，法定時間90分鐘如未分高下，會加時、上下半場各15分鐘，再和則會以互射12碼定勝負。