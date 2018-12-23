【不斷更新】曼城車路士主場齊輸波

[0:53]

曼水戰都打完，水晶宮成功作客爆大冷以3比2反勝曼城。曼城有根度簡27分鐘先開紀錄，不過之後水晶宮連追3球，曼城要打到完場前5分鐘先憑奇雲迪布尼追番球，最後都要飲恨事2比3，錄得佢哋今季英超第2場敗仗。1晚之內，曼城同車仔主場齊齊輸波，真係訪個估得到？



[0:51]

車李戰打完，李斯特城憑占美華迪一箭定江山，作客爆冷擊敗車路士。



[0:47]

車李戰，補時1分鐘，馬高斯阿朗素突破越位，禁區內勁射中柱彈出，車路士仲未追到。



[0:43]

85分鐘，曼城中場奇雲迪布尼前場右路大腳傳中，意外笠入死角，追到2比3呀！



【0:30】

72分鐘，曼城攻勢未見威脅，見到哥迪奧拿開始急，喺場邊指手劃腳仲好勞氣咁款。



【0:18】

曼城落後搞到拾球童都失常，水晶宮一次攻勢，波球越門而過，個波在底線將出未出之際，靠近底線嘅拾球童一時情急執起個波，旁證示意個波未出界，球證判公正球，雖然最後冇事發生，搞到個拾球童好難為情。



【0:10】車路士 0:1 李斯特城

大約相同時間，主場嘅車路士失波，作客嘅李斯特城憑占美華迪建功，1比0暫時領先，呢啲賽果，最開心肯定係利物浦球迷啦！



【0:10】曼城 1:3 水晶宮

下半場重開，曼城再輸多粒！51分鐘，曼城後衞基爾獲加禁區內剷低麥斯美亞，球證判罰12碼，米利禾積域操刀順利命中，水晶宮贏到3比1！



【23::48】半場完 曼城 1:2 水晶宮

曼城上半場落後1比2，真係令人大跌眼鏡喎，曼城於上半場中段開紀錄，以為好穩陣，點知轉個頭倒輸，可能因為天雨關係跣親，踢法硬淨嘅水晶宮有少少着數，二來曼城無疑係有啲輕敵，不過佢哋後備席上仲有阿古路、奇雲迪布尼、馬列斯等等猛將，下半場睇吓哥迪奧拿點變陣喇。



【23::36】曼城 1:2 水晶宮

曼城搞乜？水晶宮繼續搶攻，皮球解圍唔遠，安祖斯唐辛禁區外窩利勁射世界波上角入網，水晶宮反超前2比1！



【23::34】曼城 1:1 水晶宮

曼城入波後鬆懈咗，被水晶宮偷襲得手，33分鐘，舒洛比扭入禁區射地波死角入網，追成1比1。



【23::28】曼城 1:0 水晶宮

曼城搓吓搓吓，27分鐘打開紀錄，戴爾夫左路傳中，根度簡門前勁頂破網，曼城領先1比0。



【23::17】

打咗15分鐘鬆啲，曼城已經有3個危險機會，好在水晶宮仲係好氣好力，暫時頂得住。



【23::05】

曼城對水晶宮波已開，曼城發動攻勢，戴爾夫外圍遠射被救出。



英超11點場輪到曼城同車路士分途出擊，曼城主場對水晶宮，車路士主場迎戰李斯特城，兩場波嘅正選陣都有嘞，曼城排怪陣，唔知踢落又會點呢？



曼城對水晶宮

曼城正選陣容（433）

門將：31艾達臣摩拉斯

後衞：2基爾獲加、30奧達文迪、14拿樸迪、18戴爾夫

中場：20貝拿度施華、5史東斯、8根度簡

前鋒：7史達寧、33加比爾捷西斯、19利萊辛尼



水晶宮正選陣容（442）

門將：31古亞達

後衞：29雲比沙卡、5湯堅斯、12馬馬度沙高、3雲安荷特

中場：18麥亞瑟、4米利禾積域、7麥斯美亞、15舒洛比

前鋒：10安祖斯唐辛、11韋費特沙夏



車路士對李斯特城

車路士正選陣容（433）

門將：1阿列沙巴拿加

後衞：28艾斯派古達、30大衞雷斯、2魯迪格、3馬高斯阿朗素

中場：7尼高路簡迪、5佐真奴費路、17高華錫

前鋒：11柏度洛迪古斯、10夏薩特、22韋利安



李斯特城正選陣容（433）

門將：1卡斯柏舒米高

後衞：14列卡度彭利拿、5韋斯摩根、15哈利馬古尼、3芝維爾

中場：38咸沙袓靴里、24南柏斯文迪、25尼迪迪

前鋒：11馬克艾拜頓、9占美華迪、10占士麥迪臣



【22:23】【全場完】阿仙奴 3:1 般尼

阿仙奴於聖誕、新年快車第一站，主場迎戰般尼，憑奧巴美揚梅開二度，有驚無險贏3:1全取3分。德國世盃冠軍成員奧斯爾，近期被領隊艾美利公開插唔夠硬淨，今場復任正選大打爭氣波，3個入球都關佢事，球隊先開紀錄嘅一球，奧燒於人叢中斬個靚波落盲眼位，佢出腳一刻，接應嘅哥拉辛拿斯甚至仲未進入電視畫面，奧斯爾「神」起上嚟，堅係好似漫畫人物咁，睇到三秒後嘅球場世界！



【22:17】阿仙奴 3:1 般尼

補時階段，奧燒引球入禁區起腳射門，個波閂橫益晒伊禾比射入，阿仙奴贏梗喇。



【21:57】

70分鐘，積克確克禁區頂空晒任射，竟然龍都唔中，阿仙奴集中啲好喎！



【21:49】阿仙奴 2:1 般尼

般尼狂轟猛炸有收鑊，艾殊利班尼斯於混戰中門前抽入，追成1:2



【21:35】阿仙奴 2:0 般尼

48分鐘，拿卡錫迪撇右，奧斯爾跳起唔攞波，溜到美揚嗰邊狂抽入網，阿仙奴2:0！



【21:33】

下半場一開波，賓特尼奴衝出禁區解圍，畀對手基斯活特兜腳踢落個身度，睇見都痛



【21:17】【上半場完】阿仙奴 1:0 般尼

阿仙奴上半場表現對辦，奧斯爾復任正選亦有不俗表現，球隊打開紀錄嘅一球，就係佢於禁區頂妙傳左邊底線，造就奧巴美揚入波。另外代替比利連出場嘅後生仔美蘭尼爾斯亦都搶鏡，有致命傳送之餘自己亦起過腳埋門。兵工廠上半場控制戰局，睇吓下半場會唔會入多兩粒。



【21:15】

45分鐘拿卡錫迪殺入禁區，近門被一拍甩咗個波應聲倒地，球證冇畀12碼



【21:05】

柏柏斯達夫普路斯同艾殊利班尼斯埋身接觸，兩個喺邊線攬埋一舊，好似打欖球嘅鬥牛，原來係艾殊班尼斯箍實對方，結果領黃牌。



【20:50】

美蘭尼爾斯殺入禁區起右腳抽射，赫特救到



【20:44】阿仙奴 1:0 般尼

14分鐘奧斯爾靚傳哥拉辛拿斯傳中，奧巴美揚射入，呢球贏奧燒創造力！



【20:37】

沙加禁區外一抽中龍，但過唔到赫特



【20:32】

波已開，頭兩分鐘雙方已向有攻勢！美蘭尼爾斯一射搞到門前大亂，奧巴美揚近門攻門被閂；轉個頭般尼快攻，艾殊利韋斯活特入到禁區一射，畀賓特尼奴叉出界



【19:30】

阿仙奴大戰般尼陣已出，奧斯爾變番硬復任兵工廠正選！早前鬥般尼茅夫，領隊艾美利話明因為奧燒對抗性唔夠，所以冇擺佢入正選名單，之後球會話奧燒有背傷避戰，已經幾場英超冇正選。但到聖誕快車首輪奧燒終於解凍，今仗對般尼復任正選，打個十號位支援奧巴美揚、拿卡錫迪攻堅。



阿仙奴正選陣容（4312）

門將：19賓特尼奴

後衞：15美蘭尼爾斯、5柏柏斯達夫普路斯、18蒙利爾、31哥拉辛拿斯

中場：4艾利尼、34格列沙加、29古安杜斯

攻中：10奧斯爾

前鋒：9拿卡錫迪、14奧巴美揚



般尼正選陣容（532）

門將：20赫特

後衞：26巴士利、28奇雲朗、5達高斯基、6賓美、3查理泰萊

中場：18艾殊利韋斯活特、4積克確克、13軒迪克

前鋒：10艾殊利班尼斯、11基斯活特



英超聖誕、新年快車全速開行，尋晚深夜利物浦擊敗狼隊，穩做聖誕一哥，其他強隊梗要努力，今晚各支勁旅分途出擊，先有阿仙奴打頭陣，八點半主場鬥般尼，跟手輪到衞冕曼城喺自己地頭出擊迎擊水晶宮，另一邊廂車路士就於史丹福橋撼李斯特城。



阿仙奴於英聯盃及英超連輸兩場，後防不穩情況嚴重，哥斯尼復出後明顯缺態，防線又傷兵滿營，阿迷都咪話唔擔心。般尼絕對係豬頭骨，近期鬥利物浦同熱刺雖然輸波，但睇番戰情唔係完全落於下風，兵工廠堅要打醒十二分精神。



曼城方面依家落後榜首紅軍四分，主場遇弱必定開Turbo求三分，水晶宮要頂住難度極高；李斯特城剛於英聯盃鬥藍月亮演出唔曳，車仔要贏都要打真軍。



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