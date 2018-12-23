【東網直播】球愛LIVE PARTY法福對拜仁

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嚟喇！嚟喇！「球愛LIVE PARTY」真係開PARTY喇！係開聖誕PARTY呀！今個星期東網直播兩場德甲，我哋同大家睇嘅係法蘭克福對拜仁，照舊有波睇、有我哋睇、有嘢食，好似同平時無乜分別？哈哈！Kannas今個星期做到嘢呀！搵到我細細個偶像Dickson黃得生上嚟一齊開P，我真係細細個就睇Dickson喇，由佢拍《點解阿Sir係阿Sir》已經睇佢（當時好似得小學！哈哈！），咁啱知道佢有睇開波、踢開波仲鍾意開Live講吓波，咪搵佢上嚟傾吓偈囉，呢份聖誕禮物正唔正先？



講起聖誕禮物，記住喺直播期間去到「睇體 ontv sports」facebook專頁度留言，同我哋講波經，令我哋／導演最有反應嘅留言就可以拎走波衫、拜仁帽、德甲專用波仔喇！正唔正先？喺度代表「球愛LIVE PARTY」仝人祝大家聖誕、冬至快樂！Merry Christmas！



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