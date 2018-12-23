【賽後解碼】利物浦拋離曼城　今季刺激喎

英超「雙藍」齊齊主場輸波，「2哥」曼城爆大冷，喺主場以2比3反輸畀弱旅水晶宮，今季聯賽主場全勝兼不敗身被破，開出20倍客W，2比3波膽更有100倍！而且益晒榜首利物浦，而車路士喺主場以0比1輸畀李斯特城，同樣首度聯賽主場輸波，認真失威。



賽前曼城喺今季聯賽主場9戰全勝，而下游嘅水晶宮近6仗聯賽作客輸咗5場添，強弱懸殊，開波冇耐主隊有根度簡先開紀錄，但33分鐘水晶宮靠舒洛比窄位抽射扳平，2分鐘後安祖斯唐辛於30碼外窩利轟入世界波，易邊後佢哋再由米利禾積域操刀12碼破網，奇雲迪布尼符碌波追番球，最終爆大冷反勝3比2，打破「藍月亮」今季聯賽主場全勝兼不敗身，落後榜首利物浦4分，對爭標打擊唔細。



曼城主帥哥迪奧拿一向信奉「進攻係最佳防守」，只要能控球在腳，壓住對手半場嚟攻，就可將防守嘅壓力減到最低，概念係冇錯，但球員執行上仍需改善，特別係防守方面，右閘基爾獲加今仗孭晒鑊，第一個失波係佢只係「行住」唔出腳，其後更剷低對方輸12碼，絕對係頭號罪人，而哥帥求求其其搵史東斯打防中，亦係敗筆之一。至於車路士喺主場被占美華迪偷襲得手，以0比1敗陣，開季10仗主場聯賽首度輸波。



利物浦喺榜首位置暫時穩陣，利迷呢段時間當然要開香檳好好慶祝，不過不能睇低曼城嘅反撲能力，佢哋今場輸波只係一時大意，實際上球隊人腳仍然超班，下半季一場追逐戰，肯定夠晒刺激！



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