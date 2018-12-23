【賽後解碼】蘇斯克查來了！呢隊曼聯似樣喎

曼聯返嚟喇！由新上任看守領隊蘇斯克查帶領嘅「紅魔鬼」，今晨首次喺「蘇B」手下出戰，最終憑住拉舒福特、安達靴里拉同安東尼馬迪爾各建一功，加上連格梅開二度，以5比1作客大破卡迪夫城，成功從摩連奴年代嘅2連敗反彈，為「蘇B」打響頭炮！



「紅魔鬼」今場大勝，看守領隊蘇斯克查真係應記一大功，皆因呢場波「紅魔鬼」踢出嘅活力同鬥志，相比起今季大部份賽事，都係明顯有大幅改善，球員都似乎更願意為新帥賣命。始終呢班波球員質素高，只要人人肯交足功課，對住一般對手，要贏又有幾難？



仲有最值得點名讚嘅，除咗喺前面踢得好生兼射入靚罰球嘅「福仔」拉舒福特之外，肯定仲有無名英雄保羅普巴。呢位法國國腳喺摩連奴年代係出名麻煩友，鍾意搞事搞小圈子，落到場又會爭射死球同死扭難扭拖慢節奏，不過依家佢喺自己青訓年代跟過嘅蘇斯克查指導下，終於肯踏踏實實踢波，除咗交出2個助攻外，佢經常第一時傳送令對手防不勝防。更加估佢唔到係，平時鍾意爭射波嘅佢，喺「福仔」個開齋罰球竟然做咗第一個假動作跨過皮球之人；然後到曼聯獲判12碼，佢喺同連格眼神交流之後，決定畀連格去射，自己仲鼓掌激勵隊友，即時令班波士氣大振囉！



講到底，曼聯今場雖然贏得精彩，但對手實力有限亦係關鍵，而未來「紅魔鬼」可唔可以保持士氣，繼續贏波，就要睇「蘇B」功力喇！



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