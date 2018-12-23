【曼聯蘇Time】曼聯大捷功臣竟係朗尼？

英超曼聯今晨作客以5比1大炒卡迪夫城，賽後看守領隊蘇斯克查冇懶叻邀功，反而將功勞推番畀球員本身，甚至自爆係收到「紅魔鬼」前隊長朗尼嘅秘密來料，先可以贏出漂亮一仗咁話。



蘇斯克查話贏波其中一大原因，咪就係班球質素高：「只要你有班好球員，要贏波就好易！呢度根本有大量好球員，佢哋質素好到你唔信。我星期三晚嚟到，只得星期四同五同佢哋相處備戰，朗尼私訊我，向我畀咗啲意見，真係要多謝佢。佢話我知，只要畀佢哋去好好踢波，好好享受足球，同做番真正曼聯。」



呢位前挪威國腳仲話今場贏波，戰術重點係贏在雙閘齊飛：「要贏波最有效方法，係叫佢哋提升效率，呢樣根本好易，只係要大家改變態度同實踐。我相信只要大家對所有比賽都用今場嘅態度，再配合一啲戰術去積極進攻，我就會好滿意同開心。」「蘇B」仲話今場後防發揮出色，雙閘同雙中堅都好突出，佢同時強調：「呢個只係開始，我哋仲要向前行。」唔自滿，曼聯未來靠晒你喇！



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