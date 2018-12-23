堅同摩連奴有仇　曼聯隔2043日再入5球

曼聯換帥即刻由輸變贏，究竟係前主帥摩連奴黑仔，蘇斯克查呢位看守領隊行運醫生醫病尾？定係一眾「紅魔鬼」球星同「寸王」有仇，依家換帥後即刻報仇咁報，大勝番一場，實行徹底侮辱摩連奴呢？



曼聯自從炒咗摩連奴之後，明顯開始轉運，先係賽前已經有股價大升，佢哋喺紐約交易所股價升咗6%，去到18.39美元。此外，「紅魔鬼」今場大捷入夠5球波，原來對上一次能夠展現出強大進攻火力，可以喺英超攻得入5球，已經係2,043日之前，亦即係2013年傳奇領隊費格遜退休前最後一場，對西布朗打和5比5。



相隔超過2,000日嘅比賽，「紅魔鬼」終於難得搵番佢哋嘅魔性，事實上，一切都要多得看守領隊蘇斯克查，事關曼聯喺佢手下，難得踢番久違嘅進攻足球，全場控球比率去到74.2%，要知道呢個控球比率喺摩連奴年代根本唔會出現。唔係講笑，就以曼聯早排喺英超大勝富咸4比1，「紅魔鬼」上半場領先3比0之下，下半場初段已經開始退守，慘被圍攻，好彩最後富咸有球員被逐，曼聯先攞番優勢。



反觀依家嘅「紅魔鬼」，喺蘇斯克查領導下，即使半場已經領先3比1，但「蘇B」喺下半場依然冇諗過收夠籌退守，而係一直攻到尾，結果咪去到完場前入多粒，埋單入夠5球囉！當然，更重要一點，係唔少曼聯球員都同前主帥摩連奴不滿，之前喺「寸王」手下踢到冇神冇氣，依家新帥上場，班球員都想向「寸王」顯顏色，結果一人走多步下，咪造就今場大捷囉！



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