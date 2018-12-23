【曼聯蘇Time】普巴多謝摩連奴　你信唔信

有時對住保羅普巴，真係仲難估過食神呀！今日曼聯喺英超大炒卡迪夫城，為看守領隊蘇斯克查帶來首勝，而之前畀前任主帥摩連奴打入冷宮嘅保羅普巴，更加係大打爭氣波，交出咗2次助攻，成為「紅魔鬼」贏波英雄。賽後普巴都有接受訪問，佢竟然唔係數臭摩連奴，相反係話多謝摩帥喎！



話說喺摩連奴被炒之日，普巴曾經喺社文網「鋪相」去寸爆摩帥，只係之後「笠水」刪文。到之後球隊操練，又有傳普巴為「慶祝」摩連奴被炒，曾經同隊友擊掌，但係勢估唔到普巴今次賽後會咁講嘢。佢話：「我知道大家都等緊我講摩連奴或者講場波，好明顯，我對呢場波演出非常滿意，我哋踢得好出色。我哋同摩連奴一齊贏過冠軍，一切工作過，淨係呢點我已經想多謝佢。當然，唔會所有嘢都係一帆風順，但整體嚟講其實唔差，至少我哋一齊贏過冠軍，佢令我得到進步，同時更加學識點樣做人。我感謝佢，我諗所有曼聯球員都係咁諗。」



普巴「真誠」嘅說話，令到小編都冇辦法唔相信，我諗摩連奴都會收到晒啦！



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