將近聖誕,今日周日直播波唔算多,不過大部份都係西甲、德甲同英超,絕對係貴精不貴多啦!英超聖誕快車全部開動,今晚有愛華頓主場對熱刺,話晒都係中上游大戰,淨係撐孫興民都要啦,點可以錯過!



周日2:00pm 澳職 中岸水手 Vs 紐卡素噴射機 Now 639;有線615、655台



周日7:00pm 西甲 華倫西亞 Vs 侯爾斯卡 Now 632



周日10:30pm 德甲 奧格斯堡 Vs 禾夫斯堡 Now 670、FOX +



周日11:15pm 西甲 雷加利斯 Vs 西維爾 Now 632



周一凌晨零時 英超 愛華頓 Vs 熱刺 Now 621



周一1:00am 德甲 賀芬咸 Vs 緬恩斯 Now 670、FOX +



周一1:30am 西甲 華歷簡奴 Vs 利雲特 Now 632





