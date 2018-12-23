【西多夫】贏波贏埋品！蘇斯克查成功秘密

曼聯喺英超作客以5:1攻破卡迪夫城，蘇斯克查成為紅魔看守領隊後，首次領軍即刻倒戈大勝，佢贏波贏埋品，仲有摩連奴欠缺嘅成功秘密，至少短期內唔會做社交網絡嘅犧牲品。



蘇斯克查球員時代喺曼聯主要擔任後備殺手，但每次落場都交足貨，所以佢喺曼迷心目中人氣超高，比起摩連奴執教過車路士，好明顯蘇斯克查形象上更易受落，而且佢同堅尼、史高斯同加利尼維利做過隊友，以上3位講波時會對佢寬容啲。



摩連奴落鑊後，曾經喺英超搵食嘅贊拿斯形容，寸王係社交網絡時代最大受害者，覺得傳媒不斷批評佢嘅戰術，又成日傳佢同球員不和，造成曼聯內憂外患嘅局面不可收抬，仲話如果佢仲踢緊波，願意瞓醒就追隨摩連奴加盟佢嘅球隊。



我唔會話蘇斯克查嘅執教能力高過寸王，不過佢有自信同情商，能夠同傳媒搞好關係，呢點摩連奴做唔到，佢仲好識搞氣氛添：「我同費格遜爵士管理球員嘅方式唔同，不過我嘅蘇斯克查牌風筒隨時都用得，當我要整理髮型，就會拎出嚟。」



另外，蘇斯克查好有品，佢強調唔會同情摩連奴，因為對方係世界最佳教頭之一，根本唔輪到佢可憐：「你永遠唔需要為佢感到可惜，佢得到過好多人夢寐以求嘅工作，就算係我，都從來唔會要求得到同情，更何況係摩連奴？」 文：西多夫



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