總結：1個救全家！被惡搞恥笑的MVP

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火箭喺NBA主場以108:101擊敗馬刺，占士夏登1個救全家攻入39分，包括個人射入7個3分，帶領火箭重響勝鼓，兼且向惡搞恥笑佢扮嘢同走步嘅人反擊！



基斯保羅至少要養傷2個星期，夏登喺第1節已孭起進攻責任攻入12分，到第2節，佢嘅得分同助攻包辦火箭得到嘅全部13分，結果佢撻着埋隊友，全隊喺第3節瘋狂射入9個3分，最後夏登有39分、4個籃板同10次助攻，帶領火箭升空。



上季夏登當選常規賽MVP，不過有球迷覺得佢經常扮嘢博犯規，加上佢面對爵士，使出走步遠射球證又睇漏，所以對佢好反感，拍片笑佢扮嘢同無限走步。今次夏登打沉馬刺可以話出番啖氣，特別係對方嘅迪羅辛有28分、7個籃板同8次助攻表現唔差。



同日，勇士喺主場以120:116擊敗獨行俠，史堤芬居里有22分、5個籃板同5次助攻，雖然佢射入6個3分要17次起手，但杜蘭特有29分、12個籃板同8次助攻，協助勇士贏波。另一方面，當錫有19分、3個籃板同5次助攻，但阻唔到獨行俠5連敗。



最新賽果(左方主場)



快艇 132:111 金塊

巫師 149:146 太陽(3加時)

76人 126:101 速龍

熱火 94:87 公鹿

火箭 108:101 馬刺

勇士 120:116 獨行俠

爵士 106:107 雷霆



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