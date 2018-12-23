【阿King】有晒劇本　曼聯直取歐聯啦　

歷史總是不斷重覆，蘇斯克查率領曼聯取得大勝，再次反映世界上最復雜並非事情，而係人，摩連奴一走，曼聯球員先至肯踢出真本領，呢一幕令阿King諗番起2011/12年球季，車路士炒咗保亞斯，由迪馬堤奧擔任看守領隊，車仔立即脫胎換骨，最後仲捧埋歐聯冠軍。



曼聯同當時嘅車仔有好多相似地方，都係英超成績差，爭標無望，領隊不得人心，結果被炒，搵個替工帶隊。



兩隊同樣擁有一班優秀球員，成績差只因「心理問題」，球員唔妥boss，自然唔會落力。呢種情況之下換帥，看守領隊有冇料並唔重要，最重要係球員終於逃出魔掌，心理大解放，將谷埋嘅一肚氣，就好似火山，全面爆發出來，呢下威力先至強大，相信紅魔鬼仲可以延續一段威勢。



蘇斯克查講過想留喺曼聯做「長工」，佢依家要諗嘅係餘下目標係乜，爭英超冠軍？前4？定係歐聯？如果四大皆空，相信只能做過客。



老實講，就算蘇B點叻，今季捧英超機會好渺茫，甚至爭前4位都好難，不如專注歐聯好過。



可能依家話曼聯要捧今屆歐聯係癡人說夢話，但足球就係咁，車仔當年都係一面倒被睇淡下捧歐聯，又點可以話紅魔鬼唔得呢。



雖然該季車仔聯賽最後只得第6位，但一座歐聯獎盃，已經夠補番晒有餘，仲滿足晒捧盃、參加下屆歐聯、看守領隊轉長工3個願望。



蘇斯克查可以學下迪馬堤奧，將曼聯精力集中喺今屆餘下7場歐聯，好過搏20場英超，而一無所獲。至於下季係點，下季先諗啦。



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