凈操練點夠喎！葉姵延加愛心迎聖誕

一年一度「動感校園、毅力十二愛心跑」周日（23日）假沙田運動場舉行，超過1,300名市民早上冒雨參賽，由170多隊參賽隊伍以接力形式進行4小時長跑比賽，為精英運動員慈善基金籌款及推廣運動。有市民更悉心打扮，以雪人、精靈造型上陣，相當有聖誕氣氛。



是日亦有多位精英運動員撐場，愛心跑常客香港羽毛球代表「黑妹」葉姵延笑言：「我年年都會參加愛心跑的，以前我都要參賽，當是訓練的一種。以往都未試過下雨，但天氣無損大家雅興，大家都很high，活力十足！在此亦祝大家聖誕快樂，新一年踢走不快，保存快樂的回憶。」



「黑妹」透露2019年4月開始計奧運積分，聖誕前夕已經復操：「我剛放了一個星期假，現已復操準備一月的賽事，訓練量都開始增加。來年一至三月都會專注訓練和比賽提升狀態，另外來年香港會舉行亞洲團體賽，所有頂尖高手都會來參加，自己都希望可以參加更多大賽，好好表現自己。」



同樣要聖誕要加操的還有香港網球「一姐」張玲：「聖誕不會放假，因為我們12月31日有兩個巡迴賽要打」回顧2018年，張玲表示亞運未能打入4強是一大遺憾：「亞運表現不太理想，但已經盡力了。下年目標是打入世界前100，希望可以打得更好。」



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