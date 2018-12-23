【有片】蠱惑的12碼 呃晒全世界
2018年12月23日 15:01
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(互聯網/Getty Images)
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周日(23日)凌晨西甲畢爾包主場對華拉度列，原本戲碼一般，但畢爾包37歲前鋒阿度里斯為比賽添色彩。
佢喺臨完上半場示範創新射12碼方式，擺低個波，冇助跑，就一腳射入，對手門將佐迪馬斯比冷不提防，失咗波都唔知咩事。
主射12碼方式五花百門，有人勁抽、有人窒步，甚至好似保羅普巴「超慢碎步」助跑。萬變不離其宗都需要助跑，加強射門力度，亦可趁助跑做假動呃門將。
不過，阿度里斯今次反傳統，竟然完全冇助跑，就咁一腳射入。雖然阿度里斯咁射法，欠缺力度，但有角度，而且華拉度列門將佐迪馬斯比估唔到佢有此一着，反應慢咗救唔到。
阿度里斯今次示範畀全世界睇，踢12碼就係咁輕鬆，可惜畢爾包最後都係被華拉度列逼和1:1。
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