【精英賽】馮逸朗：抽靚籤都要有雄心壯志

「2018-19年度NIKE全港學界精英籃球比賽」男子組各隊實力都較為平均，每組首、次名出線都爭持激烈，經過3日第二階段賽事後，8強周一開打，寶覺和張振興都分別抽得「靚籤」，男拔則要硬撼裘錦秋，至於平安夜的壓軸大戰，將由英華和林大輝合演，究竟哪四間學校可以躋身準決賽，開心過聖誕，大家記得留意！



周日男子組就有兩組爭首名晉級的戲碼，分別由林大輝中學硬撼寶覺中學，另外亦有裘錦秋中學（葵涌）對港青基信書院的大戰。作為九龍區和沙西區的D1冠軍，寶覺和林大輝互有領先，甫開賽寶覺由蔡再南和劉子軒聯手，打出一波8:2的攻勢。林大輝在次節初段有張峰碩和文澤希合轟3球三分，一度反超對手。換邊後林大輝進入得分低潮，寶覺有冼耀星和蔡再南趁機會搶分，順利將分數拉開，終場寶覺在蔡再南攻入全隊最高的14分下，以43:32贏波，取得死亡X組首名出線資格。



另一場裘錦秋和基信亦帶來精彩大戰，裘錦秋首節已經有主將李樂盛拗柴傷出，加上基信射手徐浚豪表現出色，三分球6射4中，成功帶動球隊士氣，終場以37:36一分險勝，成為W組的首名。



第二階段賽事結束後，立刻進行8強抽籤，張振興伉儷書院雖然首場被英華書院以1分絕殺，但以次名出線抽中基信，教練馮逸朗亦表現算鬆一口氣：「你問是不是好籤，真的要打過先知，經過英華那場賽事，令我有一個領悟，就是一場波未完，都會有很多未知數，能夠做好的就是盡快將比數拉開。」在第一階段張振興曾以64:42擊敗基信，馮逸朗認為只要做好準備，相信能夠開心過聖誕：「我現在要做的，就是如何將球員的情緒推回對漢華那場冠軍戰時候，那種雄心壯志。」另外，寶覺中學同樣抽好籤，在8強將迎戰相對實力較弱的嗇色園主辦可藝中學。



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