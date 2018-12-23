【精英賽】陳煥榆：英華女學校沒有所謂球星

「2018-19年度NIKE全港學界精英籃球比賽」將於周一（24日）假荃灣體育館展開八強賽事。上午女子組激戰連場，衞冕的協恩將重遇九龍區決賽對手寶覺，上屆亞軍青中則會迎戰沙西區勁旅葵裘錦秋。



周日（23日）以75比14大勝迦密中學後，協恩中學首兩階段平均每場淨勝66分，「神之隊」鋒芒依舊。協恩將於八強重遇老對手寶覺中學，上演九龍區D1決賽翻版，預計會是目前為止最硬一仗。



回憶上仗對壘關鍵時刻五犯離場，劉芳盈謙稱上了寶貴一課：「那是我最深刻的一場比賽，中學最後一場學界竟然以一個T Foul完結，雖然很遺憾，但提醒了我要控制好情緒，防守的位置和時機都要做得更好。」協恩今年力爭精英賽7連霸，冠軍獎盃意義仍然重大：「我和陳欣汶都即將畢業，沒有人會想在最後一年才輸，希望能夠做好榜樣，帶領球隊獲勝。



至於上屆亞軍中華基督教青年會中學則會在八強力抗裘錦秋中學（葵涌）。隊長羅雅穎指今年球隊面對不少挑戰：「石文雅和蘇雅雯去年畢業離隊，中六同學又因為DSE臨近減少練習，所以提拔了不少低年級球員，培養默契需時。」



周日面對沙田崇真中學，射入5球3分豪取25分的她，讚揚球隊進攻全面：「經過首兩階段磨合，球隊平均實力進步不少，能投外線亦能剷籃。」她又指球隊今年目標是擊敗協恩，衝擊精英賽冠軍。



英華女學校周日迎戰基督教香港信義會心誠中學未受考驗，更在末節「零封」對手，以54比22取勝，首名出線八強。然而隊長陳煥榆對球隊首兩階段表現並不滿意：「面對強隊我們會全力以赴，但在勝算較大的比賽，卻很容易鬆懈，導致表現不穩。」



英華女學校將在八強迎戰浸信會永隆中學，她指球隊要以全民皆兵的心態迎接每一場比賽：「教練叫我們放棄一切包袱，英華沒有所謂球星或重心，球場上5個人都是得分點。我不想讓對手因為我是陳煥榆而守我，而是我在比賽中展現出來的能力，讓她們不得不守我。」