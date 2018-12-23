踢爆「住家男人」摩連奴偷食IT大媽8年

摩連奴被曼聯炒魷之後，已經返去祖家葡萄牙，但英國傳媒仍唔放過佢。英國《太陽報》爆料，指「寸王」由2010年開始同一位叫做Prue Carter-Robinson有「超友誼」關係，至今仍然未斷纜，呢單消息曝光之後，隨時令摩連奴家變。



現年41歲嘅Prue Carter-Robinson雖然細過摩連奴14歲，但兩人並冇代溝。據悉「寸王」8年前執教皇馬期間認識阿Prue，並迅速撻着，並早有親密合照流出，其後英國《太陽報》已準備報道兩人緋聞，但摩連奴透過法律程序阻止報道出街。



事隔多年之後，傳媒又舊事重提，並指曼聯前早英超不敵利物浦之後，摩連奴立即去倫敦搵阿Prue「療傷」。



阿Prue曾於電腦科技公司IBM工作，依家住喺倫敦一間價值120萬鎊嘅豪宅，都算好富貴。



當傳媒上門訪問阿Prue有關佢同莫連奴嘅關係時，佢竟然話乜都唔知，亦冇作出澄清，令兩人關係更加耐人尋味。



55歲嘅摩連奴同老婆Faria育有一仔一女，兩年前Faria喺里斯本做手術，「寸王」曾於24小時內兩次由英國飛去當地探老婆，都算係顧家好男人，估唔到會捲入婚外情醜聞。



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh