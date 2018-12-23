【有片】咁都救到搞錯呀　C朗發狂踢柱

即睇全場精華：https://bit.ly/2QLGcDO



祖雲達斯周日凌晨在意甲大戰1比0小勝羅馬，繼續贏波本來高高興興，但陣中王牌C朗拿度就好唔開心，畀攝影師影到佢踢門柱洩忿，究竟咩事先？皆因今場入波球員係文迪蘇傑，C朗射極唔入，搞到佢發晒狂！



C朗今仗表現活躍，好有射門欲，當中有3個必入球，但都畀羅馬門將羅賓奧臣撲晒出嚟，先係上半場33分鐘，C朗左邊右腳射門勁射，被飛身撲出，之後下半場50分鐘，C朗頭槌勁頂又被救出，最離譜係58分鐘一次小禁區入勁射，咁都救到有冇搞錯，C朗忍無可忍踢門柱洩忿。



C朗在意甲暫時射入11球，都算唔錯，但最近兩球都係12碼，如果唔計呢兩球，佢已經6場生波進攻入唔到波，難怪佢咁急躁喎。



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh

