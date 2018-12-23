高級銀牌　3比1屠「龍」！傑志入決賽

「高級組銀牌」周日（23日）戰火重燃，首場四強戰於旺角大球場舉行，由傑志對東方龍獅。傑志憑盧卡斯的入球先開紀錄，東方亦有倒戈相向的林嘉緯於半場前扳平，下半場傑志在李毅凱和林恩許各建一功下，以3比1擊退東方晉身決賽。



開賽初段，傑志便成功先開紀錄，8分鐘盧卡斯左路避過對手後，大腳抽遠柱入網。2分鐘後，華杜斯趁對手解圍不遠，窩利勁射僅柱邊出界。13分鐘泰迪右路拉射，被葉鴻輝飛身托出。落後的東方亦不甘示弱，1分鐘後，艾華頓右路突破，於底線前回傳予洛迪古斯，惜後者撞射高出。19分鐘，東方便成功收復失地，麥基快放後回傳，林嘉緯第一時間撞射入網，為球隊扳平。35分鐘，艾華頓扭過唐建文起右腳施射，卻未能命中目標。3分鐘後，傑志得角球機會，李毅凱近門衝頂，被葉鴻輝接實。40分鐘，泰迪右路橫傳，林恩許衝前起腳僅吿高出，半場雙方踢成1比1。



換邊後，東方差點反超前，48分鐘笠臣傳中，麥基頭槌攻門被王振鵬撲出。未能反超前之餘，更被傑志於2分鐘後再度領先，李毅凱接應角球頂入，助球隊領先2比1。57分鐘，盧卡斯單刀被葉鴻輝救出，這位巴西前鋒1分鐘後於左路傳中，林恩許勁射破網，為球隊拉開至3比1。67分鐘，盧卡斯頭槌二傳予華杜斯，後者拗腰勁射惜未能射破葉鴻輝。及後雙方互有攻守，70分鐘艾華頓連過幾名敵衞後勁射，惟角度太正，被王振鵬沒收。2分鐘後，後備上陣的鞠盈智退順遠射，被葉鴻輝抱實。79分鐘，盧卡斯近門抽射，惜未能把握機會破門。85分鐘，艾華頓接應洛迪古斯斜傳，窄位起腳被王振鵬撲出。89分鐘，盧卡斯接應傳中頭槌二傳，唐建文衝前撞射，葉鴻輝及時出迎擋走。補時階段，艾華頓接應林學曦長傳，左腳熨射中楣。最終傑志以3比1擊敗東方，繼2016/17球季後，再次殺入決賽。決賽將於明年1月26日舉行，而傑志的對手將會是和富大埔或富力R&F。



傑志主教練朱志光賽後表示，球隊仍有改善的地方︰「其實今日場波大家都打得唔錯，雙方都想入今季第一個決賽。喺上半場大家都有好多埋門，係場幾精彩嘅比賽嚟。贏波固然係好，但係我哋都有啲嘢做得唔好，喺控球權方面，我哋有時好容易失波。總括嚟講今日係一場好緊湊嘅比賽，一啲都唔容易應付，球隊今日贏波嘅決心好大，不過對方都打得唔差。」