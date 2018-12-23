拜仁車路士舊將賣DNA　搞複製人

聖誕諗到頭爆都未諗到送乜禮物畀至愛？家陣有一種世界上最奇特嘅聖誕禮物面世，就係球星嘅DNA，問題係收禮嗰個要嚟做乜呢？



瑞超AIK蘇納最近挖空心思，推出前隊長尼利斯‧祖漢臣嘅DNA聖誕禮盒，唔只附帶一件波衫同隊長臂章，入面仲有一筒白色粉末，裝咗呢位現年38歲仁兄嘅DNA，售價成340歐元（約3,026港元），一啲都唔平。



你可能唔知尼利斯‧祖漢臣係乜水，呢個瑞典後衞系出名門，千禧年代踢過拜仁慕尼黑，2001年幫過紐倫堡升上德甲，20年足球生涯入面仲曾經效力布力般流浪、李斯特城同AIK蘇納，今年2月因心臟缺陷不得不掛靴收山。



據知，呢個DNA聖誕禮盒生產咗371盒，上個月已經上架，銷路係點就冇人知，不過會唔會有人攞嚟複製尼利斯‧祖漢臣呢？佢笑住咁講：「好有侏羅紀Feel，可能500年之後，係會見到好多尼利斯‧祖漢臣周圍行嚟行去，邊個知呢？不過入面只得我嘅99%DNA，有部分抽起咗，以免引至非法行為。就算有人克隆，嗰個我可能係擅用右腳而唔係左腳。」



幫尼利斯‧祖漢臣搞呢壇嘢間公司DNAMQ，其實同足球都有啲淵源，公司其中一個創辦人，就係2006至07球季打過車路士嘅龍門希特文，呢個瑞典國腳以前仲係AIK蘇納、高雲地利嘅主力，又喺些路迪浸過3年。



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