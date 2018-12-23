入波多過球王！呢個意甲前鋒咩料？

C朗拿度今季空降意甲，以佢喺西甲每季射入30+嘅產量，嚟到意甲做神射手應該冇走雞，但現實並唔係咁，經過17輪賽事C朗暫時攻入11球，喺射手榜僅排第2，現居榜首嘅球員共入13球，佢係效力熱拿亞嘅波蘭小將比亞迪克。



提起波蘭，球迷只識得羅拔利雲度夫斯基，呢位比亞迪克外號就叫做「新利雲」，年僅23歲嘅佢同C朗一樣，都係今季首次加盟意甲，C朗轉會費係1億歐元，而佢身價只係450萬歐元。

身高1米83嘅比亞迪克喺17輪聯賽攻入13球，如果計埋盃賽攻入6球，球季未過一半已經入咗19球，咁好質素嘅前鋒，熱拿亞點可能留得住佢，傳聞佢嘅身價喺呢半季已經升咗10倍，巴塞隆拿、拜仁慕尼黑同多蒙特都吼實佢。



不過喺轉會去搵真銀之前，比亞迪克有個願望，就係要力壓球王C朗，奪取今季意甲金靴榮譽，堅有大志。



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