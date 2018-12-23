12碼讓畀隊友　普巴係搞屎棍定精神領袖？

曼聯法國中場保羅普巴，與前領隊摩連奴之間的鬥爭成為勝利者，寸王在曼聯已成過去，普巴的故事繼續，他在看守領隊蘇斯克查首航賽事率領紅魔大炒卡迪夫城，在賽事中回復世盃冠軍風範，球迷看在眼裏，究竟他是搞屎棍還是精神領袖？



摩連奴治軍極嚴重視紀律，性格上與保羅普巴天生不咬弦，普巴今夏挾世界盃冠軍功臣榮譽歸隊，兩人更加矛盾叢生，有報道指寸王曾叫普巴以車路士傳奇中場林柏特為榜樣，豈料普巴反駁一句：他贏過世界盃嗎？可見兩人的確無法溝通。



寸王被炒當日，普巴在個人社交網站發布一張詭異笑容圖片，仲叫網友隨便加說明，雖然該帖極速刪除，但普巴對寸王之厭惡、對方被炒後的快慰，可謂路人皆見，而今場大炒卡迪夫城，普巴所顯露的神級水準，也是對寸王報復的一部份。



曼聯贏卡迪夫城5比1，當中4球普巴有份參與，成為球隊攻防一體的超級核心，無所不在，甚至無私地主動讓出12碼主射權予連格，還在旁拍手鼓勵他主射，充當精神領袖，當日寸王希望他成為另一個林柏特，普巴竟以自己的方式去達成。



世情複雜，球圈也不單純，出色教練與頂級球星各有脾氣，寸王與普巴雖然夾不來，但無可否認寸王下台事件是普巴成長重要一環，今後曼聯魔性澎唔澎湃，就要看他造化。



文：邪神



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