【賽後解碼】熱刺下月冇佢點算？

今晨上演嘅英超大戰由熱刺作客愛華頓，結果熱刺以6比2大勝，力證佢哋爭標份子嘅身份。不過，今場熱刺贏嚟都唔係一帆風順，事關「拖肥糖」係今場先開紀錄一隊，禾確特喺21分鐘先入波，6分鐘之後，熱刺就由近況大勇嘅孫興民建功扳平，加上迪利阿里同哈利卡尼輪流入波，半場熱刺已經反超前3比1。



換邊之後，熱刺眨吓眼又有基斯甸艾歷臣入波，拉開紀錄到4比1。即使愛華頓喺51分鐘一度靠基菲爾施古臣攻門得手，追番成2比4，但之後熱刺再有孫興民同哈利卡尼輪流攻入各自第2球，最後埋單熱刺贏到6比2。



今場大捷，近排不斷同曼聯扯上關係嘅熱刺領隊普捷天奴梗係居功至偉，事實上，佢嘅領軍功夫已經得到各界認同，究竟季尾會唔會真係入「魔」，確實令人關注。至於令一位一定要讚，梗係南韓球星孫興民，不過嚟緊一月佢會離隊去幫「太極虎」踢亞洲盃，到時熱刺少咗佢，前線可能會有一定麻煩呀！



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