【精英賽】東網×NIKE直播學界精英朝夕激鬥

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「2018-19年度NIKE全港學界精英籃球比賽」今日在荃灣體育館展開8強賽事。早上女子組衞冕的協恩登場，這支「風頭躉」先接受九龍區決賽對手寶覺挑戰，協恩能否繼續「壟斷」將成焦點，上屆亞軍青中則巧遇沙西區勁旅葵裘錦秋；下午男子組大戰，重頭戲當數傍晚英華硬撼林大輝，學界最強對決，聖誕前夕為你送上！（on.cc東網及NIKE Basketball Hong Kong Fb專頁周一早上9時30分聯合直播）



圖／文：王藝霖、許思彤、司徒子文



協恩衝7連霸先撼寶覺



繼昨日以75比14大勝迦密後，協恩中學首兩階段平均每場淨勝66分，鋒芒依舊。協恩今日8強再鬥寶覺中學，上演九龍區D1決賽翻版，預計會是「神之隊」至今最硬一仗。回憶上次對決關鍵時刻5犯離場，協恩劉芳盈謙稱上了寶貴一課：「那是我最深刻的比賽，犯上T Foul雖然很遺憾，但提醒我要控制情緒，防守的位置和時機都要做得更好。」協恩今年力爭精英賽7連霸，球員對贏波飢渴感依然十足：「我和陳欣汶畢業在即，沒有人會想在最後1年才輸！」



青年會裘錦秋正面交鋒



上屆亞軍中華基督教青年會中學則會在另一場8強賽力抗裘錦秋中學（葵涌）。隊長羅雅穎指今年球隊面對不少挑戰：「石文雅和蘇雅雯去年畢業離隊，中六同學又因DSE臨近減少練習，所以提拔了不少低年級球員，培養默契需時。」昨日面對沙田崇真中學，射入5球三分球豪取25分的她，讚揚球隊進攻全面：「經過首兩階段磨合，球隊進步不少，能投外線亦能剷籃。」她又指今年目標是要擊敗協恩，力圖染指精英賽冠軍。



另一熱門英華女學校昨迎戰基督教香港信義會心誠中學未受考驗，更在末節「零封」對手，輕取54比22，首名出線8強。然而隊長陳煥榆對球隊首兩階段表現並不滿意：「我們在勝算較大的比賽較為鬆懈，導致表現不穩。」英華女校8強遇上浸信會永隆中學，陳煥榆表示球隊要以全民皆兵的心態迎接每一仗：「教練叫我們放棄一切包袱，英華沒有所謂球星或重心，球場上每一位都是得分點。」



男子組亂局打過至知



男子組今屆各隊實力頗為平均，每組首次名爭持格外激烈，結果8強寶覺和張振興分別抽得「靚籤」，男拔則籤運平平，將硬撼勁旅裘錦秋，至於壓軸大戰由英華和林大輝合演，一眾「籃子漢」必全力以赴，盼望過快樂聖誕！



昨日兩場關乎小組首名之戰，先有「死亡X組」林大輝中學對寶覺中學，甫開賽寶覺由蔡再南和劉子軒聯手打出一波8比2攻勢，次節林大輝有張峰碩和文澤希合轟3球三分球，一度反超對手。換邊後林大輝突然「啞火」，寶覺趁機搶分並將分數拉開，終場寶覺贏43比32，小組首名出線。另一場Ｗ組裘錦秋和基信亦帶來精彩大戰，裘錦秋首節已有主將李樂盛「拗柴」傷出，加上基信射手徐浚豪表現出色，三分球6射4中帶動士氣，結果以37比36險勝1分，成為Ｗ組首名。



張振興抽靚籤再遇基信



賽事結束後即進行8強抽籤，次名出線的張振興抽中基信，教練馮逸朗坦言鬆一口氣：「你問是不是好籤，真的要打過先知，經過僅負英華那場賽事，令我有個領悟，就是未完場都會有很多未知數。」



在第一階段張振興曾以64比42擊敗基信，馮Sir認為只要做好準備，相信能順利闖關歡渡佳節。另外寶覺中學同樣抽好籤，在8強將迎戰相對實力較弱的嗇色園主辦可藝中學。



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