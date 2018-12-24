堅想入魔？普捷天奴要熱刺入夠6球

熱刺喺英超作客以6:2打沉愛華頓，製造出比曼聯作客以5:1掃低卡迪夫城，更瘋狂嘅賽果。有網友懷疑，其實熱刺領隊普捷天奴堅想入魔，所以落柯打入夠6球至肯收手！



紅魔看守領隊蘇斯克查領軍砌低卡迪夫城1日後，普捷天奴帶領熱刺摧毀愛華頓，而且比賽喺佢同老婆嘅結婚26周年紀念日進行，難怪佢勁開心：「真係好神奇，我要將我所有嘅愛，傳達畀我老婆，我相信宇宙能量，今場比賽簡直難以置信，因為我全日都諗緊，應該買咩禮物，助教捷西斯佩雷斯仲同我講，因為係26周年，所以比數係2:6。」



現時熱刺落後榜首嘅利物浦6分，英國傳媒覺得佢哋仲有機會爭標，網民仲認為，普捷天奴想話畀曼聯高層知，佢嘅執教能力比蘇斯克查更強，所以落柯打要求大勝，賽後佢語帶兩關咁話：「球迷都好開心，我哋以大勝去迎接聖誕賽程。我知道最近好多傳聞，但我唔想講啲嘢令呢個人難過。」呢個人，講緊嘅係熱刺新聞官呀！



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