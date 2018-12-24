【精英賽】不斷更新！協恩再遇寶覺戰況全非

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【12:15】



八強第二戰，協恩中學再遇九龍區決賽對手寶覺中學，兩隊陣容依舊，戰況全非。上次對壘寶覺雖然全場落後，但一度將差距縮窄至2分，幾乎終止「神之隊」多年來不敗神話。然而今仗協恩展現衞冕決心，面對其招牌全場壓迫，寶覺甚至鮮有機會把球推進至前場。



比賽由協恩陳欣汶空手切入接應傳球，上籃命中掀開序幕。在協恩一波10比0攻勢後，潘頴雅搶斷快攻得手，方為寶覺開齋，可惜禁區又隨即被陳欣汶和吳欣潼聯手攻陷，首節協恩領先27比2。次節寶覺明顯更加進取，李晴欣和葉慧琳中距離命中，為潘頴雅分擔進攻壓力，然而協恩場上5人皆是得分點，半場仍以45比9大幅領先。終場陳欣汶與吳欣潼合轟41分，助協恩以82:31大挫寶覺，四強將與永隆中學爭奪決賽席位。



賽後協恩助教陳嘉汶表示與寶覺兩仗部署相近，球員狀態方為大勝關鍵：「分區決賽她們專注度不足，才會在關鍵時刻險被逆轉，今場她們發揮應有實力，戰情亦在預料之內。」她又稱四強對手永隆實力不俗，會在未來一個月謹慎部署：「永隆坐擁「高妹」黃惠婷，年輕球員關海珮和陳樂如亦進步不少，不能因為在首階段贏過就放鬆心態。」



【11:10】



2018-19NIKE全港學界精英籃球賽首次於上月啟用的荃灣體育館舉行。位於荃灣永順街53號、海濱公園附近的荃灣體育館為區內第5個體育館，佔地12,000平方米。主場館擁有固定看台938個座位及摺合式看台970個座位，4面台設計有如迷你新伊館。



【10:45】



2018-19NIKE全港學界精英籃球比賽的傳統，每年都在平安夜舉行8強。周一來到上月剛啟用的荃灣體育館舉行男、女子組的8強賽事，第一場由英華女學校和浸信會永隆中學率先登場。



來到8強賽事，兩隊開局都十分手緊，首節英華張樂怡2次三分試射都未能命中，之後兩隊都改為搶攻籃底，這一招對永隆十分湊效，「高妹」黃惠婷在籃底強攻，半場已經有13分進帳，反觀英華主力陳煥榆第二節初段已經累積2次個人犯規，需要退場休息，令英華進攻更加啞火，半場永隆領先19:9。



換邊後一開波，永隆更由射手陳樂如轟入三分波，將比數拉開至13分，英華幸有張樂怡連奪6分止血。但永隆在第3節火力並未減弱，關海珮和陳樂如合力搶分，第三節永隆已經拉開14分優勢，末節英華主力陳煥榆更5犯被逐，英華這支上屆精英賽殿軍返魂乏術。永隆今仗內、外線兼備，除了黃惠婷有24分進帳外，關海珮更做出「雙雙」數據，永隆終場以59:33擊敗英華，創下學校歷史首次殺入精英賽4強！



賽後永隆教練林碧怡與球員激動擁抱，在接受訪問時更眼泛淚光道：「我哋真係好黑仔，賽前抽籤大家都講，唔想抽到英華，因為覺得英華好齊整，點知一抽，唉又係咁。」雖然抽中球隊認為的下籤，但球員出色的表現令「碧怡」覺得十分感動：「由11月頭到今日，我哋1個月練咗30次波，真係付出咗好多。我哋每年條路都好難行，條籤唔會好似其他隊咁順。成日都會有人話，好波不如好運，但我想我啲學生好波多過好運，因為有實力先可以行到最後。」執教永隆7年，首次打入精英賽4強，完成賽前的目標後，「碧怡」賽後想對一班女兒說一句：「我愛你哋！」



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