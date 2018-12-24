聖誕奇迹！費格遜半出山救曼聯

曼聯喺英超作客以5:1打沉卡迪夫城後，英國《太陽報》大爆，紅魔傳奇領隊費格遜會以特別顧問身份，協助看守領隊蘇斯克查領軍，賽行半出山救曼聯！



紅魔CEO伍德沃德以往好少問費格遜意見，就算兩年半前炒尹戈爾請摩連奴，佢事前都冇知會費爵爺。不過今次格拉沙家族解僱寸王，伍德沃德覺得要費格遜出面，先至壓得住場面，所以請求老人家幫手平息內亂。



報道又提到，費蘭重返曼聯教練團，全靠費爵爺出面，佢曾經長時間喺奧脫福工作，預備組同一隊嘅助教都做過，費爵爺嗌佢好幫手返嚟，係想為教練團增加經驗，仲話蘇斯克查打算打感情牌，請求費爵爺擔任特別顧問。



消息話，曼聯唔會官方宣布費格遜出任顧問，但蘇斯克查希望，定期向費爵爺詢問意見，制定紅魔喺比賽中嘅戰術同策略，呢樣嘢係摩連奴唔會做嘅，而且大家都知，費爵爺退休後依然好關心曼聯，相信會樂意幫下徒弟嘅。



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