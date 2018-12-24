總結：小學雞拎42分！咖喱仔畀人恰

勇士喺NBA主場以129:127險勝快艇，史堤芬居里攻入42分，包括射入6個招牌3分，同埋完場前0.5秒剷籃得手，帶領勇士完成2連勝，但佢喺比賽中小學雞上身擺甫士，搞到畀快艇嘅比華利恰，認真可憐！



杜蘭特喺第1節攻入12分後，因為扭到腳一度返更衣室，好在佢冇咩事，最後全場有35分、12個籃板同5次助攻，仲有3次封阻，加上史堤芬居里瘋狂取得42分、6個籃板同2次助攻，完場前0.5秒又剷籃成功，結果協助勇士驚險取勝。



只不過，咖喱仔貪玩似足小學生嘅性格冇改變，佢喺第2節搶進攻籃板博到對手犯規後，拎住個波騷肌扮大隻，點知因為咁激嬲比華利，畀人一掌推到佢幾乎跌低，難得係佢冇扯火，比賽尾段完成3＋1後又攤開雙手扮飛機滑翔，真係冇佢收。



同日，湖人喺主場以99:107不敵灰熊，勒邦占士得22分、14個籃板同7次助攻，而且佢完場前起手唔多，導致湖人輸波，不過加納特話勸過塘鵝嘅安東尼戴維斯轉會，希望佢去湖人爭總冠軍喎！相反，馬克加素有17分、9個籃板同8次助攻，帶領灰熊結束5連敗。



最新賽果(左方主場)



活塞 95:98 鷹隊

溜馬 105:89 巫師

塞爾特人 119:103 黃蜂

籃網 111:103 太陽

騎士 92:112 公牛

魔術 91:115 熱火

帝王 122:117 塘鵝

雷霆 112:114 木狼

勇士 129:127 快艇

拓荒者 121:118 獨行俠(加時)

湖人 99:107 灰熊



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