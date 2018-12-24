【精英賽】永隆教練爆喊：我愛你們

2018-19NIKE全港學界精英籃球繼承往年的傳統，繼續平安夜舉行8強賽事。在上月剛啟用的荃灣體育館舉行男、女子組共8場大戰，決出最後4強。女子組今年形勢大執位，除了協恩中學和漢華中學外，另外2個4強都爆出冷門，浸信會永隆中學和裘錦秋中學（葵涌）亦殺入總決賽。



女子組8強賽事出現兩場爆冷賽果，首場由英華女學校和浸信會永隆中學率先登場，合演一場激戰。兩隊開局都十分手緊，首節英華張樂怡2次三分試射都未能命中，之後兩隊都改為搶攻籃底，這一招對永隆十分湊效，「高妹」黃惠婷在籃底強攻，半場已經有13分進帳，反觀英華主力陳煥榆第二節初段已經累積2次個人犯規，需要退場休息，令英華進攻更加啞火，半場永隆領先19:9。換邊後一開波，永隆更由射手陳樂如轟入三分波，將比數拉開至13分，英華幸有張樂怡連奪6分止血。但永隆在第3節火力並未減弱，關海珮和陳樂如合力搶分，第三節永隆已經拉開14分優勢，末節英華主力陳煥榆更5犯被逐，英華這支上屆精英賽殿軍返魂乏術。永隆今仗內、外線兼備，除了黃惠婷有24分進帳外，關海珮更做出「雙雙」數據，永隆終場以59:33擊敗英華，創下學校歷史首次殺入精英賽4強！



賽後永隆教練林碧怡與球員激動擁抱，在接受訪問時更眼泛淚光道：「我們真的很黑仔，賽前抽籤大家都說，不想抽到英華，因為覺得英華很齊整，誰知一抽，唉又是這樣。」雖然抽中球隊認為的下籤，但球員出色的表現令「碧怡」覺得十分感動：「由11月頭到今日，我們1個月練了30次波，真的付出了很多。我們每年條路都很難行，條籤不會像其他隊順利。成日都會有人說，好波不如好運，但我想我的學生好波多過好運，因為有實力才可以行到最後。」執教永隆7年，首次打入精英賽4強，完成賽前的目標後，「碧怡」賽後想對一班女兒說一句：「我愛你們！」永隆4強將會迎戰力爭精英賽7連霸的協恩，而下線則會由裘錦秋和漢華互撼。







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