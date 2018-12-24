「大聖爺」西甲10輪啞火　效率差過皇馬棄將

啱啱喺世冠盃捧盃嘅皇家馬德里威到盡，其中喺決賽大演帽子戲法嘅「大聖爺」加里夫巴利可以話係搶盡風頭，相比之下，呢位球隊王牌今季喺聯賽表現就差得多，尤其作為進攻主力，「大聖爺」今季嘅入球效率令人失望，成績仲差過外借華歷簡奴嘅皇馬棄將魯爾迪杜馬斯。



皇馬今季西甲聯賽踢咗16輪，其中加里夫巴利聯賽上陣14次，可惜至今只係入到4球，早前仲試過連續10輪冇波入，成績慘淡。計返條數，「大聖爺」今季西甲上陣1050分鐘，平均每球入波要用262.5分鐘，即係要成接近3場比賽先有斬獲，有「銀河艦隊」一班頂級隊友助攻，佢咁嘅效率認真失禮。



相反過去4年都畀皇馬外借嘅魯爾迪杜馬斯，出身於皇馬青年軍，上季帶領華歷簡奴由西乙衝上西甲之後，今季以借將身份繼續留守球隊，基本上已經無緣重返皇馬大軍，不過魯爾迪杜馬斯無氣餒，今季聯賽上陣14次射入5球，包括上輪面對利雲特射入致勝一球。呢位皇馬棄將今季上陣1113分鐘，除開平均每個入波用222.6分鐘，可見無論係入球數字抑或效率，魯爾迪杜馬斯比起加里夫巴利都更勝一籌。「大聖爺」表現咁曳，年薪咁高，又咁容易傷，唔知冇聼施丹話，喺今年夏天賣走呢位威爾斯球星嘅皇馬主席皮里茲，依家有冇後悔呢？



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

https://goo.gl/ewVpvE



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI