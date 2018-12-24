一次決定影響一生　希比今次揀得啱？

如果提起白俄羅斯球星，大家第一個諗起嘅名字必定係前阿仙奴球星希比。唔好睇希比今年已經37歲，佢喺球場上依然有心有力，最近佢仲表示嚟緊新一季有意去中超搵食；希比曾經講過當年由阿仙奴轉投巴塞係佢職業生涯一個最錯決定，唔知呢次係咪一個明智選擇呢？



希比喺德甲球會史特加打出名堂，2005年轉投阿仙奴事業更上一層樓，06年歐聯決賽令佢成為首位亮相歐聯決賽嘅白俄羅斯人，期間亦連奪4屆白俄羅斯足球先生，08年夏天佢以1700萬歐元轉會費過檔巴塞隆拿，加盟首季巴塞即成西甲、西盃及歐聯3冠王，不過希比喺隊中只屬閒角，當年歐聯決賽贏曼聯2比0佢更加冇份落場，結果希比加盟巴塞僅一季便被借走，之後幾季不斷過住「人球生活」，到12年正式離開魯營。後來希比曾向傳媒透露，如果當年佢冇離開阿仙奴，相信佢嘅足球成就會更加出色。



希比喺剛結束球季幫國內班霸巴迪歷史性贏得第15次聯賽冠軍，仲幫球隊殺入歐霸盃32強，點知日前希比突然宣布已經同巴迪解約，回復自由身，意味佢唔會喺明年2月歐霸盃32強倒戈上陣面對舊東家阿仙奴。被問到會否就此高掛球靴，希比就話會經過考慮先會做出明智決定：「我會考慮去中國踢波，與及其他國家球隊開出嘅條件。」





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