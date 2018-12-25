【聖誕快車】利物浦曼城尾站變決賽

「又到聖誕，又到聖誕」英超將於周三(26日)「拆禮物日」展開「聖誕快車」，緊密賽程之中，考驗球隊韌力，主帥分配兵力嘅能力，可以話係各路大軍爭標、爭前4位、以至護級搶分關鍵時間。當中以前列Big6最引人注見，先來睇下頭2位利物浦、曼城快車之路點行。



利物浦高居榜首，領先第2位曼城4分，表面上形勢大好，但其實暗藏殺機，紅軍快車首站主場對完紐卡素之後，就要連接踢2場硬仗，先係主場鬥阿仙奴，跟住作客曼城。



如果利物浦喺呢2場有乜三長兩短，隨時會斷送優勢，特別係作客曼城，勝負對紅軍最終能否首嘗英超冠軍滋味，最為重要。利物浦上季「聖誕快車」3戰全勝，睇下可否重演好戲。



至於曼城對利物浦之前，對手係李斯特城同修咸頓，但「藍月亮」近3場英超輸2場，絕對唔可以輕敵，同時又要兼顧「尾站」對利物浦嘅「決賽」，步步為營。



最考起哥迪奧拿係曼城近4次正式賽事對利物浦，只有1和3負，明顯被對手剋住，如果今場贏唔到，衛冕機會將大打折扣。



利物浦聖誕快車賽程

26/12/2018 主場Vs紐卡素

30/12/2018 主場Vs阿仙奴

04/01/2019 作客Vs曼城



曼城聖誕快車賽程

26/12/2018 作客Vs李斯特城

30/12/2018 作客Vs修咸頓

04/01/2019 主場Vs利物浦



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh