【聖誕快車】車路士遇豬頭骨最惡踢

熱刺、車路士、阿仙奴爭標之前，先喺「聖誕快車」爭倫敦一哥，以往倫敦大佬只屬車路士、阿仙奴之爭，但今季熱刺愈戰愈勇，殺上聯賽第3位，落後榜首利物浦6分。



雖然熱刺落後榜首利物浦6分，但3場「聖誕快車」對手只係般尼茅夫、狼隊、卡迪夫城，其中2場更加係主場，而且首循環對狼隊、卡迪夫城都贏波，今次大有機會「通殺」，靜待利物浦曼城互撼失分，追近佢地。



車路士「聖誕快車」賽程充滿豬頭骨，屈福特排第7位，唔可以睇小，另1場對手水晶宮早前更加爆冷擊敗曼城，而修咸頓早前則贏阿仙奴，車仔呢3場都有失分危機。



阿仙奴雖然要惡鬥利物浦，但另外2場對白禮頓、富咸，應該可以攞晒6分，有望超越同分嘅車路士，打入前4位。



熱刺聖誕快車賽程

26/12/2018 主場Vs般尼茅夫

29/12/2018 主場Vs狼隊

02/01/2019 作客Vs卡迪夫城



車路士聖誕快車賽程

27/12/2018 作客Vs屈福特

30/12/2018 作客Vs水晶宮

03/01/2019 主場Vs修咸頓



阿仙奴聖誕快車賽程

27/12/2018 作客Vs白禮頓

30/12/2018 作客Vs利物浦

01/01/2019 主場Vs富咸



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