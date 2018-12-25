【人物誌】三代效力皇馬　竟冇人識佢

以巨星掛帥嘅皇家馬德里，球會青訓球員要出頭有幾難，就係即使你外公、老竇係球會名宿，都冇情講，必須經歷冷板、外借等磨練，仲要建奇功，先至有機會留隊。



馬高斯洛蘭迪一個名不經傳嘅新丁，依家突然成為皇馬球迷嘅寵兒，呢位23歲防守中場原來家世顯赫，伯公真圖於上世紀50至60年代協助皇馬12次捧西甲及6次歐聯冠軍。外公格素於上世紀60至70年代協助皇馬7次捧西甲及1次歐聯冠軍。



爸爸柏高於1987至94年效力皇馬，3位前輩一係司職前鋒，一係司職翼鋒，但馬高斯洛蘭迪卻踢防中場，注定行另一條艱難嘅路。佢上季西甲只上陣13次，今季喺洛佩特吉麾下，更加只踢咗11分鐘。



蘇拿利接手執教初期，馬高斯洛蘭迪一樣坐冷板，直至0:3輸畀伊巴後，蘇拿利先至發覺丹尼施巴路斯唔適合踢防中，馬高斯洛蘭迪終於獲得重用。



馬高斯洛蘭迪由幾乎被賣去英冠阿士東維拉，到依家成為皇馬主力，更於世冠盃決賽入波，當選決賽MVP，呢個獎過去2屆都係C朗獲得，可謂來回地獄又折返人間，佢入波一刻，看台上嘅女友Patricia更不禁流淚，呢一滴淚代表馬高斯洛蘭迪過去嘅辛酸日子。



C朗離去，皇馬群龍無首之下，馬高斯洛蘭迪可望繼魯爾、古迪之後，成為「銀河艦隊」新一代土炮揸弗人，不辱名門之後聲名。



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