蘇斯克斯上陣好過佢　盧卡古執包袱

曼聯改由蘇斯克查執教後，唔止戰術180度改變，由主守變主攻，而且亦準備進行大洗清，踢走摩連奴高價收購嘅「餘孽」。英國傳媒報道，下月轉會市場重開後，第一個被賣走嘅人將會係盧卡古。



25歲嘅盧卡古上年夏天以7500萬鎊轉會費，由愛華頓加盟曼聯後，表現愈來愈令人失望，上季聯賽入16球，係佢過去3季新低，今季英超上陣16次只有6球進帳，一直成為球迷批評嘅對象，甚至認為蘇斯克查自己上陣，都好過用盧卡古。



事實上，蘇斯克查上場首次領軍，盧卡古連後備都冇份，擺明已經放棄佢，加上安東尼馬迪爾、拉舒福特、連格等進攻球員表現出色，盧卡古更加冇存在意義。



據悉，祖雲達斯正物色新中鋒，做32歲文迪蘇傑嘅接班人，睇中咗同樣身高1米90嘅盧卡古。呢位比利時國腳喺10月歐聯對祖雲達斯前，大讚呢支意甲勁旅有雄心壯志，仲話願意去意甲發展，雙方情投意合。



盧卡古嘅細佬佐敦盧卡古現時效力意甲球隊拉素，到時仲可以兄弟團聚，對佢自己同曼聯都係一件好事。



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