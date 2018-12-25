高級銀牌　有陣喇！和富大埔聖誕日撼富力R＆F！

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【15:40】

「高級組銀牌」周二聖誕節（25日）於旺角大球場上演另一場四強戰，由和富大埔對富力R&F。大埔派出勞高和伊高沙托尼攻堅，而富力則繼續有林志堅、基奧雲尼和利安高於前線製造威脅，惟今仗後防有羅拔圖缺陣，由林俊生頂上。雙方正選陣容如下：



和富大埔正選陣容：

99 曾文輝 [GK]

3 艾華度

4 梁冠聰

5 杜度

6 翟廷峯

7 黃威 [C]

11 勞高

15 馮慶燁

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

26 李家豪



富力R&F正選陣容：

13 周煜辰 [GK]

3 林俊生

4 白鶴

7 林志堅

10 伊達 [C]

12 盧均宜

16 陳俊樂

22 基奧雲尼

24 梁諾恆

25 利安高

30 謝家强







「高級組銀牌賽」聖誕日續演4強大戰，上月初於聯賽交過手的和富大埔與富力R&F，周二（25日）下午4時假旺角場再度碰頭。究竟大埔能否以勝利為2018年帶來一個美好的結尾，還是由富力一雪在聯賽落敗之恥？各位球迷除可入場支持愛隊之外，亦可透過on.cc東網直播欣賞今場激戰。（on.cc東網周二下午4時直播）



和富大埔最近2仗，分別於聯賽及「菁英盃」分組賽以2比1的比數擊敗理文和東方龍獅，其中上仗更作出輪換安排楊賜麟及基藍馬等較少上陣的球員出任正選。主教練李志堅表示，該2場勝仗對球隊下半季同時應付亞協盃戰線打下基礎︰「聯賽對理文場波賽果好重要，亦感覺到球隊係控制到戰局，至於上場菁英盃，反而樂見比較少落場嘅基藍馬踢足全場，雖然未算踢得好好，但發揮到作用，整體嚟講係稱職。」



問及是役形勢，「堅Sir」直言「惡踢」︰「大埔優勢在於對富力大部分人腳都好熟悉，又曾在聯賽擊敗對手，所以心理上會佔優。雖然富力之前喺主場賽和南區，對佢哋或者會有啲打擊，不過以佢哋嘅板(木凳)深度，影響相信只屬輕微，始終今場係一場定生死過嘅4強，雙方會放手一搏搶攻，肯定好難打。」



富力R&F自月初主場遭冠忠南區逼和後，上周「菁英盃」正值「輪空」，令球隊有近20日的休戰期，主帥楊正光透露，這段時間正好讓傷兵爭取時間康復，其中沙沙傷勢進展良好，而羅拔圖近日更可以隨隊練波。提到富力R&F曾在港超敗於大埔腳下，「光Sir」則警戒球員需要保持集中：「之前喺聯賽對大埔雖然係輸波，但我哋係主導嗰場比賽，控球時間亦多啲，只不過有啲個人犯錯先導致失波，希望今場唔會再有呢啲情況出現。」



同時，「光Sir」還指出，富力會在由攻轉守方面下苦工，以針對大埔的踢法︰「大埔嘅反擊、行軍速度同傳球質素都比我哋好，所以喺呢段時間我哋加強咗防守練習，務求喺由攻轉守時唔會出現漏洞，而伊高沙托尼會係我哋嚴防嘅對象。」



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