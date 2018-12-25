高級銀牌　李嘉耀開齋！和富大埔殺入決賽

「高級組銀牌」周二聖誕節（25日）於旺角大球場上演第二場四強戰，由和富大埔對富力R&F。雙方半場互交白卷，富力雖有陳俊樂於32分鐘被逐，但下半場仍憑白鶴的入球先開紀錄，惟及後大埔有伊高沙托尼、勞高和李嘉耀建功，大埔以3比1反勝富力，取得另一個決賽席位，將與傑志爭奪季內首項錦標。



開賽初段，雙方互有攻守，先取得攻門的是大埔，5分鐘，勞高左路窄位勁射被周煜辰撲出，隨後的角球攻勢艾華度頭槌僅越楣而過。11分鐘輪到富力進攻，林志堅左路避過李家豪、梁冠聰後，腳面彈射被曾文會拍出。21分鐘，陳俊樂長傳，盧均宜頭槌二傳，利安高第一時間撞射高出。29分鐘，陳肇鈞扣橫燙射，惟角度太正被周煜辰接實。3分鐘後，富力迎來壞消息，陳俊樂侵犯伊高沙托尼領第二面黃牌被逐。多打一人的大埔隨即採取主動，34分鐘，勞高右路窄位近射被周煜辰擋出。補時階段，伊高沙托尼左路帶入禁區避過對手後起腳，惜被對手護空門，雙方踢成0比0完半場。



換邊後，47分鐘伊達搏得12碼，由利安高操刀，惜被曾文輝成功捉路撲出。僅1分鐘後，富力便取得領先優勢，白鶴接應伊達斜傳射入，為球隊先開紀錄。優勢只維持了4分鐘，大埔有後備上陣的哈利被謝家強拉跌，伊高沙托尼主射破網為球隊扳平。及後戰況膠著，至63分鐘，黃威施放冷箭，惜未能命中目標。4分鐘後，哈利直線送到勞高腳下，後者推順左腳抽入，為球隊反超前2比1。71分鐘大埔差點再下一城，馮慶燁接應角球撞射被周煜辰接實。落後的富力仍未有放棄，74分鐘沙沙趁對手解圍不遠拖橫勁射，惟未能成功考驗曾文輝。80分鐘，基奧雲尼接應傳中頭槌攻門，僅柱邊出界。4分鐘後，富力有利安高和羅港威先後起腳，均未能射破曾文輝的十指關。久攻不下的富力更於93分鐘再度失守，伊高沙托尼於底線前回傳，李嘉耀勁射破網，射入個人今季第一球並為球隊鎖定勝局。決賽在明年1月26日於香港大球場舉行，和富大埔將與傑志爭奪高級組銀牌冠軍。



賽後入球功臣李嘉耀表示：「其實兩邊球員已經冇氣，自己都係跑多步，一有機會就多啲上腳、搏犯規，入嗰球都係自己引球然後畀伊高。最關鍵係對手打少一個，半場嗰陣教練都是叫我哋多啲向前，多啲控制節奏、打身後波。」他又指：「去到決賽兩隊冇分高低，決心好緊要，希望聖誕節休息返嚟之後可以搏盡，贏埋冠軍。」



至於大埔主教練李志堅認為球隊人數上佔優是致勝關鍵，又欣喜球隊能躋身決賽。對於今仗表現，「堅Sir」大讚球員表現落力，並坦言：「打多個嘅時候就諗點樣去入波，但係我哋失波先，更加唔使諗，壓前去踢。坦白講，領先之後我哋都好有信心去贏，曾文輝呢排好穩定，對手嘅板斧唔係太多，我將杜度擺落去都已經包晒，所以真係唔太擔心。」