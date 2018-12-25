膠龍有新片！卡利奧斯屙埋蛋喇！

利物浦「膠龍」卡利奧斯外借去土耳其超聯勁旅比錫達斯，眨吓眼已經半季，而且每隔一段時間就會派膠，令大家冇辦法忘記佢，大家最近又有新片睇喇！比錫達斯上仗歇冬前作客1比4大敗於聯賽4哥卡斯柏沙，卡利奧斯不但派膠，仲要打孖上，佢用行動來向大家證明，佢嘅「膠力」仲係咁堅。



片段所見，第一個派膠波係對方一次攻勢，呢位德國籍門將出迎封住對方單刀埋門，對方改為傳中畀隊友撞射，個波本來出界，但卡利奧斯衰多手拍到，仲拍番落之前嗰前鋒度，嗰位前鋒喺門前用頭輕力一點番中間，由隊友補射入空門。



另一個失波亦係典型「卡利奧斯」式失波，對方禁區頂起腳，比錫達斯後衞喺12碼點解圍漏踢，卡利奧斯落地慢咗，個波喺佢「格肋底」漏入。



雖然呢場輸波，但比錫達斯仍然排榜首，不過近日有消息話，比錫達斯經過半季後，準備將卡利奧斯還番畀利物浦，呢個消息若然係真，各位紅軍球迷好快又會見番佢喇。



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