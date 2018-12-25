有冇咁犀利？英超戰力榜榜首竟然係佢！

一個球員有幾勁，好多時都係憑感覺：「蝦，呢條友幾勁喎！」不過數據唔呃人，熱刺攻擊手孫興民喺英超踢到識飛，但原來唔只識飛，仲係英超最勁！一個英超球員戰鬥力即時排行榜，孫興民得分最高排榜首，堅係勁呀！



呢個戰鬥力榜係由英媒天空體育進行每周排名所得，跟據球員過去5周表現，綜合34項數據包括入球、助攻、傳送等表現計算，最近一星期所得分數最高，之前一周積分下降20%，前兩周得分下降40%，以此方法計算，因此排榜首球員都係最即時、最具份量。



孫興民於上仗為熱刺上陣對愛華頓，貢獻兩個入波及一個助攻，再計埋之前4周表現，結果獲得9449分排名榜首，排第2係韋斯咸中場辛迪加斯，得分9279分，利物浦前鋒穆罕默德沙拿排第3，曼聯上仗大爆發，連帶紅魔雙星連格及拉舒福特都上榜，分列4、5位，佢兩個喺拆禮物日繼續有表現嘅話，嚟緊有機會殺上更高位置。



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