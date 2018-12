【今日睇波指南】國米撼拿玻里更勝英超

抖咗幾晚,終於捱到拆禮物日,又有連場好波直播睇,其中英超Big6分途出擊,你鍾意睇邊隊都得,不過講到全日戲碼,反而係意甲至真。國際米蘭喺深夜3時30分主場迎戰拿玻里,星級大戰不容錯過呀!



周三4:50pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 西悉尼流浪者 Now 639;有線615、655台



周三7:30pm 意甲 費辛隆尼 Vs AC米蘭 Now 638;有線614、654台



周三8:30pm 英超 富咸 Vs 狼隊 Now 621



周三10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 祖雲達斯 Now 638;有線614、654台



周三10:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 拉素 Now 639;有線615、655台



周三11:00pm 英超 利物浦 Vs 紐卡素 Now 621



周三11:00pm 英超 李斯特城 Vs 曼城 Now 622



周三11:00pm 英超 曼聯 Vs 哈特斯菲爾德 Now 623



周三11:00pm 英超 熱刺 Vs 般尼茅夫 Now 624



周三11:00pm 英超 般尼 Vs 愛華頓 Now 625



周三11:00pm 英超 水晶宮 Vs 卡迪夫城 Now 626



周四1:00am 意甲 拖連奴 Vs 安玻里 Now 639;有線615、655台



周四1:00am 意甲 羅馬 Vs 薩斯索羅 Now 638;有線602、662、614、654台



周四1:15am 英超 白禮頓 Vs 阿仙奴 Now 621



周四3:30am 英超 屈福特 Vs 車路士 Now 621



周四3:30am 意甲 國際米蘭 Vs 拿玻里 Now 638;有線614、654台







